سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة

5 مارس، 2023
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جاءنا من الديوان الأميري مايلي:

أمر أميري

بتعيين رئيس مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد المشاورات التقليدية،


أمرنا بالآتي


مادة أولى

يعين سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.


مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح


صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1444 هـ

الموافق: 5 مارس 2023 م.

المصدر
كونا
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5 مارس، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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