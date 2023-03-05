وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح اليوم الأحد الفنانة والمطربة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد صلاة العصر اليوم.

ولدت الفنانة االراحلة في مدينة القاهرة عام 1938 وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا، و تدربت على أيدي أساتذة الإنشاد الديني والموسيقى، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

واشتهرت بأغنية “أمانة يا بكرة”، والتي شدت بها في الخمسينات، وتزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليها بطولات أعمال فنية عديدة، ونالت شهرة واسعة بأغنيتها “حارة السقايين”، وقدمت فيلماً بنفس الاسم.

في السبعينات وخلال حرب أكتوبر من العام 1973 توفي ابنها سيد السيد بدير في الحرب، وغنت أغنية “أم البطل”، وحققت نجاحاً كبيراً.

وأسست مسرح منوعات شهيرا في شارع الهرم وقدمت حفلات غنائية في العديد من البلدان العربية منها تونس ولبنان والكويت.

من أبرز أعمالها أفلام “الأب” و”اللعب بالنار” و”وداعا ياغرامي” و”أولادي” و”ليلة رهيبة” و”مفتش المباحث” و”سلوى في مهب الريح ” و”غازية سنباط “و”الحب والثمن” و”تل العقارب” و”سلطانة الطرب”.