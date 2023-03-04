وزارة الاعلام تقدم العرض المسرحي التاريخي “سدرة اللؤلؤ” في ختام مهرجان القرين الثقافي

اعلنت وزارة الإعلام الكويتية استعدادها لتقديم العرض المسرحي التاريخي (سدرة اللؤلؤ) بمشاركة حشد كبير من كبار الفنانين ونجوم المسرح والدراما والغناء الكويتيين في ختام مهرجان القرين الثقافي ال28 منتصف الشهر الجاري.

وقالت المتحدث الرسمي للوزارة انوار مراد في تصريح صحفي اليوم السبت ان العرض الذي يجري التحضير له بالتعاون مع المجلس الوطني الوطني للثقافة والفنون والآداب يستعرض عبر 8 مشاهد غنائية ومسرحية تلك الاحداث المهمة التي أثرت بتاريخ الكويت ماضيا وحاضرا.

واضافت مراد ان العرض سيقدم بمناسبة استضافة البلاد لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في الكويت منتصف مارس الجاري ويحكي احداثا دونها مجموعة من الباحثين والرحالة والمؤرخين العرب والعالميين برؤية درامية غنائية تاريخية.

ولفتت الى ان هذا العمل سيشهد مشاركة حشد كبير من كبار الفنانين ونجوم المسرح والدراما والغناء الكويتيين وعدد كبير من مجاميع الأداء الحركي التعبيري والتراثي اضافة الى مشاركة مميزة من وزارتي الداخلية والتربية.

واوضحت مراد ان مركز البحوث والدراسات الكويتية قام بالمراجعة التاريخية للأحداث الدرامية لهذا العرض الفني التاريخي الوطني مشيرة الى ان (سدرة اللؤلؤ) سيقدم على خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الاحمد الثقافي.

وبينت ان العرض يوثق الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها الكويت عبر العصور المتعاقبة مشيرة الى انه سيحضره وزارء الإعلام العرب المشاركون بالاجتماع وحشد من الاعلاميين والمثقفين والفنانين الضيوف من العالم العربي.