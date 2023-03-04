سفارة دولة الكويت لدى فنزويلا تقيم حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية

أقامت سفارة دولة الكويت لدى فنزويلا حفلا بمناسبة العيد الوطني ال62 والذكرى ال32 ليوم التحرير في العاصمة كراكاس.

وحضر الحفل شخصيات ومسؤولون في الحكومة الفنزويلية وضباط من الجيش الفنزويلي وعدد من نواب البرلمان الفنزويلي وقضاة من محكمة العدل العليا والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى فنزويلا ورجال الأعمال ووسائل الأعلام والجالية الإسلامية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

واستهل سفير دولة الكويت لدى فنزويلا ناصر العنزي كلمته بخالص المواساة للشعبين السوري والتركي الشقيقين للأضرار التي سببتها الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا الأسابيع الماضية معبرا عن تضامن العالم مع هذه الكارثة الإنسانية.

وثمن السفير العنزي العلاقات التاريخية والمتميزة والمتطورة مع فنزويلا مشيرا في هذا الصدد إلى أن المواقف المتطابقة والاتصالات المباشرة بين البلدين دليل على عمق روابط الصداقة والتعاون بينهما فيما أعرب عن التطلع نحو مزيد من التعاون المشترك الذي يخدم البلدين والشعبين.