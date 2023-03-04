صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة

4 مارس، 2023
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بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية وذلك في زيارة خاصة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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4 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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