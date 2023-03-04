وزير الصحة: الاستثمار في صحة المواطن هدف رئيسي نسعى لتحقيقه بتقديم رعاية طبية بكفاءة عالية

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الاستثمار في صحة المواطن “هدف رئيسي نسعى جميعا إلى تحقيقه من خلال تقديم مستوى صحي جيد ورعاية طبية ذات كفاءة عالية ومعتمدة على أسس علمية سليمة تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة في هذا المجال”.

وأضاف الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر طب الأسنان السابع اليوم السبت أن هذا المؤتمر يواكب برنامج عمل الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في دولة الكويت وستكون محاوره وتوصياته محط اهتمام الوزارة.

وأوضح أن المؤتمر يجسد على أرض الواقع “مدى حرصنا العميق ورغبتنا الصادقة وجهودنا الحثيثة في تسخير كل الوسائل لتحقيق قيم طبية مضاعفة في مجالات البحث والمعرفة وحرصنا على تطوير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين لإيماننا الراسخ بأن صحة الفرد هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في كل المجتمعات”.

جانب من حضور المؤتمر

وذكر أن المؤتمر سيسهم بفعالية في تطوير الخدمات المقدمة من الأطباء والطاقم الطبي كافة وتبادل مختلف الخبرات والاستفادة من التجارب والوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية في مجال طب الاسنان ما يساعد في وضع وتحديث البرامج والاستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة الخدمات الصحية بدولة الكويت.

من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان رئيس المؤتمر الدكتور مشعل الكندري في كلمته إن إنجازات إدارة طب الأسنان بالوزارة تطورت على جميع المستويات خلال السنوات الماضية وتم فيها تحقيق العديد من الأهداف وأبرزها الاهتمام بالعنصر البشري من الكوادر الطبية.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر

ولفت الكندري إلى إنشاء وحدة الشقوق الفموية في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان تعد الأولى من نوعها لتقديم الرعاية الصحية لمرضى الشقوق الفموية منذ الولادة إلى عمر 18 سنة وتم الانتهاء من تجهيز بورد تقويم الأسنان الذي يهدف إلى استقبال الأطباء الراغبين بتخصص التقويم.

وأوضح أنه تم إنشاء عيادة متخصصة لعلاج التوحد بواسطة فريق بورد أسنان الأطفال بمركز الفروانية التخصصي وتم كذلك تفعيل الملف الإلكتروني في بعض المراكز التخصصية والتوسع بافتتاح عيادات الاحتياجات الخاصة والطب الشامل وتفعيل الخط الساخن الخاص بالخدمات الإرشادية وافتتاح عيادات تخصصية لعلاج أمراض اللثة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان رئيس المؤتمر الدكتور مشعل الكندري

وذكر أن الإدارة سعت إلى النهوض بالخدمات الصحية وفق خطتها للتوسع بالخدمات المقدمة منها افتتاح مركز تيماء الصحي لطب الأسنان ويضم 18 عيادة ومختبرا لصناعة الأسنان وقاعة محاضرات.

وبين الكندري أنه تم التشغيل التجريبي لوحدة علاج أسنان الأطفال الشامل بمركز الجهراء التخصصي لتقديم الخدمة حتى سن 16 سنة وهي خدمة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وتهدف إلى العناية بجيل المستقبل.

بدورها قالت رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر الدكتورة سهيلة جعفر إن المؤتمر يأتي رغبة من إدارة طب الأسنان في مواكبة التطور العلمي الذي تشهده دول العالم المتقدمة في تطوير جميع الكوادر الطبية والفنية كما يمثل المؤتمر “راية وصرحا علميا مهما نهدف خلاله للنهوض بالمستوى العلمي والفني للجميع”.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر