مركز العجيري العلمي: برد الشتاء ينتهي تماما الأربعاء المقبل بدخول موسم “الحميم”

قال مركز العجيري العلمي إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد نهاية برد الشتاء تماما وتميل الأجواء إلى الحرارة خلال النهار وتبدأ علامات فصل الربيع بالظهور على النباتات.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذا الانقلاب الجوي مرتبط بدخول موسم الحميم الذي يستمر حتى الثاني من شهر أبريل المقبل ويحل بعد موسم العقارب مباشرة وقبل موسم الذراعين.

وأوضح أنه سمي بالحميم نظرا إلى الشعور بالحرارة بعد برودة الشتاء ويقسم البعض الموسم إلى جزأين الحميم الأول والثاني ويلقبونه بالحميمين كما يتساوى الليل والنهار في منتصف هذ الموسم.

وذكر أن الاعتدال الربيعي سيكون في موسم الحميمين وفيه يتساوى الليل والنهار وتتعامد الشمس على خط الاستواء وتبدأ بالصعود شمالا في هذا الوقت مع مراعاة بعض الفوارق البسيطة للمواقع حسب خطوط العرض علما أن هناك عاملين رئيسيين يتحكمان بطول النهار والليل هما ميل الشمس عن خط الاستواء والعرض الجغرافي.

وبين أن التساوي بين الليل والنهار في جميع أرجاء الأرض سيكون عندما تكون الشمس على خط الاستواء فكلما ابتعدنا عن خط الاستواء زاد الفرق في طول النهار أو الليل وفي قصرهما لافتا إلى أنه مع دخول موسم الحميمين تدخل الشمس حيز الصيف فالصيف له بداية وشدة ونهاية وبدايته مع الحميم الثاني.

وقال المركز إن الفلكي الكويتي الراحل الدكتور صالح العجيري رحمه الله أفاد في أبحاثه ودراسته السابقة بأن الحميم أحد المواسم السنوية المعروف بتقلباته الجوية وغالبا ما يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار بين البرودة والحرارة والمطر والغبار وامتزاج فصلي الربيع والشتاء وإثارة للغبار أحيانا وهطول للأمطار المتفرقة.

وأشار إلى أن هذا الموسم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة كما يتخلل أيامه هطول للأمطار الرعدية وتجمعات للسحب الركامية في حين تبدأ الشهر المقبل (السرايات) والمعروفة بحدتها.