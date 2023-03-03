دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التصريحات العنصرية المتطرفة لأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي والتي دعا فيها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية وتوفير الحماية المدنية الكاملة له ودعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.