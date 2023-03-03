منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة تدعو كل الدول إلى مشاركة معلوماتها حول منشأ كوفيد-19

3 مارس، 2023
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طلبت منظمة الصحة العالمية الجمعة من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19، بعدما قال مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة الأميركية إن تسربا من مختبر في ووهان تسبب في الجائحة.

في الأيام الأخيرة، تجدد الاهتمام بمنشأ كوفيد-19.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمره الصحافي الدوري “إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي”.

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق ب”إلقاء اللوم” بل ب”تعزيز فهمنا للطريقة التي بدأت بها هذه الجائحة حتى نتمكن من منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها”.

وهذا الأسبوع، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي إنه “من المحتمل جدا” أن يكون تسرّب من مختبر في ووهان في الصين هو سبب جائحة كوفيد-19، بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية.

وردا على سؤال حول هذا الأمر، أوضحت ماريا فان كيرخوف التي ترأس فريق مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية أن الوكالة طلبت معلومات من مسؤولين بارزين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأضافت “أرسلنا طلبات (…) من أجل الحصول على معلومات حول آخر تقرير من وزارة الطاقة، لكن أيضا بشأن تقارير إضافية من وكالات أميركية مختلفة”.

وتابعت “حتى الآن، ليس لدينا وصول إلى هذه التقارير أو البيانات التي جعلت هذه التقارير ممكنة”.

المصدر
أ ف ب
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3 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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