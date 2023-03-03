من المساعدات السعودية للشعب الأوكراني

وصول طائرتين إغاثيتين سعوديتين تحملان 168 طنا من المساعدات للشعب الأوكراني

3 مارس، 2023
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وصلت اليوم بمطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية طائرتان إغاثيتان تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

المصدر
وكالات
الوسوم
3 مارس، 2023
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