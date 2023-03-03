صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

3 مارس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بنجاح إنطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مشيدا سموه حفظه الله بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء والذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة ويجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقى عال وعزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموهم موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح إنطلاق طاقم مهمة (كرو 6) باتجاه محطة الفضاء الدولية والتي تضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب مشيدا سموه بهذا الإنجاز الإماراتي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء متمنيا لسموهم دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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3 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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