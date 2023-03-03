الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يدين تصريحات وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعو إلى محو قرية فلسطينية

3 مارس، 2023
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة تصريحات عنصرية لوزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعت إلى محو وتدمير قرية (حوارة) الفلسطينية.

وشدد البديوي في بيان على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف مشيرا الى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البديوي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية).

وشدد البديوي على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر
كونا
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3 مارس، 2023
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