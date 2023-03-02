تظاهرة في تيسالونيكي احتجاجا على كارثة القطارين يتخللها إلقاء زجاجات حارقة

تظاهر حوالى ألفي شخص في تيسالونيكي في شمال اليونان مساء الخميس احتجاجاً على الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد والتي أدّت مساء الثلاثاء إلى تصادم قطارين في كارثة أوقعت 57 قتيلاً على الأقل.

وقال متحدّث باسم الشرطة في ثاني كبرى مدن البلاد لوكالة فرانس برس إن التظاهرة تخلّلها إلقاء زجاجات حارقة ورشق بالحجارة “لكنّ الهدوء عاد الآن”.

ومساء الثلاثاء شهدت اليونان واحداً من أسوأ حوادث السكك الحديد في السنوات الأخيرة. ووقع التصادم بين قطار لنقل الركاب وآخر لشحن البضائع كانا يسيران على السكة نفسها.

ولكيلومترات عديدة، ومن دون أن يتنبّه أحد إلى الكارثة المحتومة، سار القطاران في اتجاهين متعاكسين على السكّة نفسها قبل أن يصطدما ببعضهما البعض.

وأوقعت الكارثة 57 قتيلاً، وفقاً لحصيلة مؤقتة نشرتها الشرطة مساء الخميس.