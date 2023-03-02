وزارة الإعلام الكويتية

“الاعلام” تثمن تجاوب المسؤولين في احدى المنصات الخليجية بإلغاء عرض مسلسل يسئ للكويت ورموزها

2 مارس، 2023
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ثمنت وزارة الإعلام اليوم الخميس تجاوب المسؤولين في احدى المنصات الخليجية مع مطالباتها بالغاء عرض احد الأعمال الدرامية المعروضة فيها والذي يعتبر اساءة لرموز الكويت ومواطنيها.

وأكدت الوزارة في بيان لها ان مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج مبينة سعيها الداعم الى “تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على بلداننا و مواطنينا على كافة الأصعدة”.

وشددت على “ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الدولة التي تتحدث عنها قصة العمل او ينتج فيها العمل واضعين نصب أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء”.

المصدر
كونا
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2 مارس، 2023
0 24 أقل من دقيقة

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