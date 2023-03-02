وزير التربية: اتخذنا عددا من الإجراءات الفعلية لمحاربة الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية

وزير التربية: اتخذنا عددا من الإجراءات الفعلية لمحاربة الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اتخاذ الوزارة لعدد من الاجراءات الفعلية لمحاربة الظواهر السلبية التي تخل بالمنظومة التعليمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بعملية التعليم في البلاد.

وقال العدواني في بيان صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة اليوم الخميس إن الوزارة جادة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية الى تطوير التعليم وإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي.

وأضاف أنه سيكون هناك برنامج عمل متكامل للاجراءات التنفيذية لمعالجة الظواهر السلبية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

وأشار الى أن الوزارة بدأت بمحاربة الظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول في نوفمبر الماضي إذ قامت بخطوات جادة وحازمة عبر مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات.

وأوضح العدواني أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاه القائمين على النشر بالمخالفة لأحكام القانون مشيدا بالتعاون الايجابي مع وزارة الداخلية وسرعة تحركها بالقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع المخالفة.

وأكد حرص الوزارة على بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة الإصلاح والنهوض بالنظام التعليمي ومواكبة التطورات التعليمية والتربوية لوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في المجال التعليمي وإيجاد جيل قادر على العمل والعطاء.

واستعرض الاجتماع آلية إعداد الامتحانات في وزارة التربية ولائحة الغش المعمول بها والإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من الغش اضافة إلى استعراض دور ممثلي الجهات المشاركة.

وتختص اللجنة العليا المشتركة للامتحانات بالقيام بمهام عدة منها جمع المعلومات عن أسباب ظاهرة الغش وطرح التوصيات الملائمة لإنهائها ووضع خطة تربوية لتوعية المجتمع والعاملين بالميدان التربوي من أخطار تلك الظاهرة وبحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها.

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة مقترح قطع الإرسال عن الهواتف الذكية أثناء دراسة تعديل الشكل الحالي لورقة الامتحان بما يضمن عدم تداولها وصعوبة تسريبها اضافة إلى العمل على وضع الخطة النهائية للاجراءات التنفيذية لمعالجة ظاهرة الغش.