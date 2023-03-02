وزير الخارجية يجتمع مع نظيره في أذربيجان على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمدينة باكو

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره في أذربيجان على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمدينة باكو

اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بيرموف وذلك على هامش قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعمالها اليوم الخميس في مدينة باكو حيث قدم التهنئة لجمهورية أذربيجان لنجاح مؤتمر قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميزين لأعمالها.

كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات وتم كذلك مناقشة التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة للأزمة في أوكرانيا.