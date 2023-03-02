وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصربي على هامش أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمدينة باكو

2 مارس، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة نيكولا سيلاكوفيك وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة الإتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعمالها اليوم الخميس في مدينة باكو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الأخيرة على الساحتين الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة للأزمة في أوكرانيا.

المصدر
كونا
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2 مارس، 2023
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