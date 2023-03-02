الهلال الاحمر الكويتي يوزع مساعدات اغاثية في المناطق المنكوبة في سوريا

الهلال الاحمر الكويتي يوزع مساعدات اغاثية في المناطق المنكوبة في سوريا

وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الاحمر القطري اليوم الخميس مساعدات اغاثية وغذائية على 600 اسرة سورية متضررة جراء الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من فبراير الماضي.

وقال مبعوث جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى تركيا الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفريق الميداني وزع المساعدات الاغاثية العاجلة بعد الزلزال مباشرة في المناطق المتضررة في سوريا.

واوضح أن كل طرد يكفي أسرة مكونة من خمسة إلى سبعة أفراد لمدة اسبوعين تقريبا ويحتوي على مواد غذائية تشمل الأرز والطحين والتمر والمعلبات بالإضافة الى بطانيات.

وقال العنزي أن الفريق الميداني يتابع سير عمليات توزيع المواد الغذائية والاغاثية وتسجيل احتياجات الاسر السورية انطلاقا من الدور الإنساني الذي تؤديه الكويت.

وكان زلزال بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي واعقبه اخر بلغت شدته 6ر7 درجات ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح في البلدين تجاوزت 50 الف قتيل وحوالي 100 الف مصاب وغيرهم من النازحين بلا مأوى الى جانب خسائر بالممتلكات تقدر بمليارات الدولارات.