الفلكي السعدون: بدء فترة “بياع الخبل عباته” وتستمر حتى 10 مارس الجاري

قال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية عادل السعدون إن هذه الأيام تعرف بما يسمى فترة (بياع الخبل عباته) وتستمر حتى بداية برد (العجوز) في العاشر من شهر مارس الجاري.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن هذه الفترة جزء من موسم العقارب وخصوصا العقرب الثانية وهي (عقرب الدم) وسميت بذلك لبرودة أيامها موضحا أن فترة عقرب الدم بدأت مع ظهور نجم (سعد البلع) في 23 فبراير الماضي وتستمر حتى السابع من مارس الجاري.

وذكر أنه مع بداية شهر مارس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مما يدفع البعض إلى ارتداء الملابس الربيعية والصيفية المتلائمة مع الجو ويلجأ البعض إلى استخدام تكييف السيارة والمنزل خصوصا خلال فترة أول النهار إلى ما بعد الظهيرة.

وأضاف ان فترة (بياع الخبل عباته) تمتد إلى العاشر من شهر مارس حيث تبدأ فترة (أيام العجوز) التي تمتد سبعة أيام وتسمى (أيام الحسوم) حيث تسود الرياح الشمالية مع عودة الأجواء الباردة التي يتأثر بها أكثر ساكني المناطق الصحراوية المكشوفة خصوصا في الليل ولاسيما إذا كانت الرياح شمالية غربية.

وأشار إلى أن تسمية الفترة ب(بياع الخبل عباته) “تعود تاريخيا إلى حقبة لم يكن يتمتع بها الناس بوضع مادي يسير مما يدفع بعض الرجال إلى بيع عباءته الوحيدة ليسد به رمق أسرته على أمل أن يرزقه الله تعالى في موسم البرد القادم في نهاية أكتوبر ويشتري عباءة جديدة”.