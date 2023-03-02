الأرصاد الجوية: الطقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارا ومائل إلى البرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع دافئا إلى مائل للحرارة نهارا ومائلا إلى البرودة ليلا وسط تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف ما يؤدي إلى استقرار الحالة الجوية مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون دافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف البلوشي أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة أمطار متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.