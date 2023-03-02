الداخلية: الخالد يعتمد قبول 1047 طالبا بدورة وكيل ضابط و257 بدورة رقيب

اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قبول الطلبة المتقدمين للالتحاق بدورتي (وكيل ضابط – رقيب) الحاصلين على شهادة جامعية ودبلوم ممن اجتازوا شروط القبول والفحص الطبي بمعهد ضباط الصف التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والبالغ عددهم (1047) وكيل ضابط و(257) رقيب.

يأتي هذا تشجيعا منه للكوادر الوطنية الشابه من اجل الانخراط في صفوف المؤسسة الامنية وحث أبنائه للانضمام إلى جانب زملائهم في تحقيق حفظ الأمن وسلامة البلاد .