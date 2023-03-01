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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2 مارس، 2023
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب كان قد أصيب اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم (عقبة جبر) بمدينة (أريحا) في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد محمود حمدان (22 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في المخيم.

ووفق البيان اعتلقت قوات الاحتلال حمدان وهو جريح مع أربعة شبان آخرين بعد أن حاصرتهم في أحد المنازل وأطلقت نحوه الأعيرة النارية ودارت مواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة اخرين.

وزعمت قوات الاحتلال أن من بين المعتقلين اثنان نفذا عملية إطلاق نار مساء الإثنين الماضي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وباستشهاد حمدان يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال منذ مطلع العام إلى 67 شهيدا بينهم 13 طفلا وأربعة مسنين.

المصدر
وكالات
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2 مارس، 2023
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