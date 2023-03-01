سفير الكويت لدى فرنسا يزور مستشفى “غوستاف روسي” للإطمئنان على المرضى الكويتيين

قام السفير الكويتي لدى فرنسا محمد الجديع اليوم الأربعاء بزيارة مستشفى (غوستاف روسي) للإطلاع على الخدمات التي يوفرها المكتب الصحي للمرضى الكويتيين في فرنسا.

وأكد السفير الجديع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هي المتابعة الدورية واهتمامه بجميع المواطنين في فرنسا والتأكد من الخدمات التي يوفرها المكتب الصحي للمرضى الكويتيين والإطمئنان على صحتهھم والوقوف على إحتياجاتهم متمنيا لهم سرعة الشفاء والعودة للوطن.

وأعرب عن إعجابه بالمستوى الطبي والخدمة المتميزة التي يتمتع بها المستشفى بالإضافة إلى التجهيزات المتوفرة فيه.

وأشاد الجديع بالعلاقات الصحية الكويتية – الفرنسية وبالخطط والبرامج الثنائية لتعزيز التعاون الدولي موضحا أن الجانبين حريصان على تحقيق المزيد من الإنجازات بما يتفق مع علاقات الصداقة العميقه بين البلدين.

وتم خلال الزيارة مناقشة سبل تطوير العمل مع المستشفى وكيفية تسهيل إجراءات المرضى العلاجية.

وقد رافق السفير الجديع رئيس المكتب الصحي الدكتور فهد الرشيدي والملحق الصحي الدكتور علي الموسوي.

يذكر أن الكويت استقبلت في فبراير الماضي وفد (غوستاف روسي) حيث تم بحث الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك الذي سيفتح الباب ليشمل برامج متعددة في مجال علاج أمراض السرطان وفي مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الصحية وتبادل الزيارات بين المتخصصين.