وزارة الإعلام تؤكد رفضها القاطع للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي

أعربت وزارة الإعلام اليوم الأربعاء عن “رفضها القاطع” للتعرض لأي مكون من مكونات المجتمع الكويتي من رموز ومواطنين ومقيمين في أي عمل إعلامي لأي غرض كان.

كما أعربت (الإعلام) في بيان عن استيائها مما جاء في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على إحدى المنصات الخليجية والذي تم خلاله “التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها” مبينة أن مثل هذه الأعمال “مرفوضة شكلا ومضمونا”.

وأوضحت أنها قامت بالتواصل مع كافة المسؤولين في الجهات المعنية لإبداء “الاستياء من العمل” والتأكيد على “ضرورة إيقاف بثه على المنصة” عملا بالموقف الخليجي والمواثيق المشتركة في هذا الخصوص مبينة أنها “بدأت في الإجراءات القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشاركين في المسلسل”.

ودعت الجميع من منتجين ومؤلفين وفنانين إلى “وضع احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم في خلال إنتاجهم لأعمالهم الدرامية والبعد عن ما قد يكون سببا في ضرب الوحدة الخليجية و يعكر صفو العلاقات الأخوية المتجذرة”.