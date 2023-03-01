الرئيس الفلسطيني يقلد سفير الكويت وسام “نجمة القدس”

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء سفير دولة الكويت لدى فلسطين عزيز الديحاني وسام (نجمة القدس) تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات الفلسطينية -الكويتية.

وأشاد الرئيس عباس بالدور الذي لعبه الديحاني خلال فترة عمله سفيرا لدى دولة فلسطين في تعزيز علاقات التعاون الأخوي المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيد دعم الكويت لنضال الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس خلال لقائه السفير الديحاني في مقر سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية “إن الثورة الفلسطينية انطلقت من دولة الكويت وبدعم ورعاية من القيادة والشعب الكويتي الذي احتضن القيادة الفلسطينية في وقت لم يتفهم أي أحد آخر الظروف الصعبة لإطلاق الثورة عام 1965 وهو ما لن ينساه الشعب الفلسطيني ولن ننسى لكم تاريخكم الناصع”.

وأضاف أن الكويت ومنذ ذلك التاريخ لم تتخل عن القضية الفلسطينية ولم يتوقف العطاء والدعم السياسي والمالي الكويتي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام التقدم والإزدهار.

وحضر مراسم تقليد الوسام مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين في الأردن عطا الله خيري وعدد من أركان سفارة دولة الكويت.

من جانبه قال سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “تسلمت من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وسام (نجمة القدس) وهو وسام للكويت على مواقفها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأكد السفير الديحاني أن الكويت تعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والجوهرية والأساسية وتميز الخطاب الكويتي في جميع المحافل الإقليمية والدولية بأن عنوانه القضية الفلسطينية مؤكدا أن للكويت مواقف تاريخية مع فلسطين والشعب الفلسطيني منذ انطلاق العلاقات عام 1936 ومن ثم توالت عندما احتضنت الكويت الفلسطينيين عام 1948 إثر نكبة فلسطين وفي عام 1967 و1975.

وقال الديحاني إن حمل وسام (نجمة القدس) يؤكد على المواقف الثابتة لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية.