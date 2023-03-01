وزير التجارة يفتتح “الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك”: دليل إرشادي للوقاية من الغش التجاري

افتتح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض اليوم الأربعاء فعالية الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في مجمع الأفنيوز مؤكدا أهميتها باعتبارها دليلا إرشاديا لحماية الأفراد من عمليات الغش التجاري.

وقال الناهض في تصريح صحفي إن الفعالية المعنونة (يحقلك) تستهدف تعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم والفروقات بين عمليات البلاغ والشكاوى التجارية وطرق تقديمها.

وأضاف أنه “من خلال الفعالية المستمرة حتى السابع من مارس الجاري سيتم شرح جميع القوانين للزوار عبر موظفي الوزارة منها طرق تقديم الشكاوى عبر مراكز الرقابة التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تطبيق (سهل) الحكومي والخط الساخن للوزارة وخدمة (واتس.آب)”.

وأوضح أن جميع البلاغات يتم النظر فيها ومراجعتها للوقوف على مدى التزام الشركات والمحال التجارية بالقانون والنظم واللوائح المعمول بها مؤكدا أن أي تجاوز للقانون يقابل بالمخالفات والإيقافات وتحويل مرتكبها على النيابة التجارية.

وشدد الناهض على أن “كل مواطن خفير يقوم بمساعدة أجهزة الوزارة” عبر إبلاغ إدارة حماية المستهلك بأي مخالفة أو ممارسة خاطئة للشركة أو المحل التجاري.

تستهدف الفعالية توعية الأفراد بحقوقهم أثناء عمليات الشراء وكذلك مدى وأهمية الحاجة للمنتج قبل التفكير في اقتنائه ومعرفة مميزات المنتجات ومقارنتها بمثيلاتها بغية الحصول على أفضل العروض.