“الرحمة العالمية” الكويتية تدشن مشاريع تنموية وإغاثية في مأرب اليمنية

دشنت السلطة المحلية بمحافظة (مأرب) اليمنية ووفد من جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية مشروعي بناء مدرسة أساسية من ستة فصول وبئر ارتوازية للنازحين ومشاريع صحية وإغاثية أخرى في المحافظة التي تضم أكبر تجمعات للنازحين في البلاد.

وقالت (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشاريع في بيان اليوم الأربعاء إن وكيل محافظة (مأرب) عبدربه مفتاح وممثل (الرحمة العالمية) عبدالله العجمي ومسؤولين آخرين وضعوا حجر الأساس لبناء مدرسة للتعليم الأساسي مع ملحقاتها يستفيد منها نحو 240 طالبا وطالبة من النازحين ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وأضافت المؤسسة أنه تم تسيير قافلة (كويت الرحمة 2) الإغاثية التي تتكون من 800 سلة غذائية متكاملة و644 حقيبة شتوية بالإضافة إلى تنفيذ مخيم طبي جراحي لإجراء 200 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين لدى الأطفال من ذوي الحالات الحرجة في مستشفى (كرى) العام بالتزامن مع الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأشارت إلى أن المشاريع التنموية والإغاثية تهدف لإعانة النازحين من الأسر اليمنية ودعمهم بالغذاء والكساء لمجابهة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجههم في المخيمات ومراكز الإيواء المختلفة.

وأشاد مفتاح بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الكويت لليمنيين بالتزامن مع أعيادها الوطنية لليمنيين ومساندتهم مبينا أنها تعبر بذلك عن فرحها ليس بالاحتفالات فقط وإنما بمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد.

من جانب آخر أوضح ممثل (الرحمة العالمية) الكويتية عبدالله العجمي أن زيارته لليمن تأتي لتدشين (قوافل كويت الرحمة 2) الإغاثية التي تشمل قوافل غذائية وكسوة شتوية وعمليات جراحية ووضع حجر أساس مشروعي مدرسة أساسية وبئر ارتوازية بعمق 200 متر وخزان برجي للنازحين في (مأرب) بالتزامن مع أعياد الكويت الوطنية.