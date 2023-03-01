“الداخلية”: تسجيل 4.2 مليون مخالفة مرورية بقيمة 73.5 مليون دينار في عام 2022

“الداخلية”: تسجيل 4.2 مليون مخالفة مرورية بقيمة 73.5 مليون دينار في عام 2022

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تسجيل 4.237.454 مخالفة مرورية خلال عام 2022 بواقع 1.384.842 مخالفة مباشرة و 2.852.612 مخالفة غير مباشرة بقيمة 73.576.375 مليون دينار كويتي.

وذكرت الإحصائية الصادرة اليوم الأربعاء أن عدد المركبات المحجوزة خلال عام 2022 بلغ 5076 مركبة فيما بلغ عدد الدراجات المحجوزة 798 دراجة.

وأضافت أن كاميرات الجيل السادس الجديدة رصدت 3394 مخالفة عدم ربط حزام الامان و 2083 مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وذلك خلال الفترة من 1 يناير الى 27 فبراير الماضيين.

وأوضحت أن عدد مخالفات تجاوز السرعة خلال العام 2022 بلغ 2653005 مخالفات فيما بلغ عدد مخالفات تجاوز الإشارة 236294 مخالفة.

وحول استحداث واضافة آليات الادارة العامة للمرور أعلنت الوزارة عن ادخال عدد 200 دورية جديدة للخدمة مزودة بكاميرات داخل كبينة القيادة وكاميرا أمامية وكاميرا خلفية لتسجيل الاحداث بالصوت والصورة مشيرة إلى أن عدد الدوريات الحالي 800 دورية.

كما أعلنت إدخال 300 دراجة جديدة للخدمة بالاضافة عدد الدرجات الحالي والبالغ عددها 399 دراجة لافتة في الوقت ذاته إلى توريد 66 لوحة إلكترونية للرسائل المتغيرة و 200 كاميرا للرصد المروري.

وأشارت الى وجود 205 كاميرات مراقبة ثابتة و 161 لوحة للرسائل المتغيرة و 18 كاميرا سرعة متنقلة و 7 كاميرات مراقبة متنقلة و 355 كاميرا رصد ثابتة و 20 كاميرا السرعة P2P.