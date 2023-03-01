عريضة بلجيكية تدعو الحكومة لحظر تجارة السلع المنتجة بالاراضي الفلسطينية المحتلة

دعت منظمات غير حكومية وجماعات ناشطة في بلجيكا اليوم الاربعاء الحكومة إلى فرض حظر تجاري على السلع الإسرائيلية المنتجة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

جاء ذلك في عريضة حملت 20 الف توقيع قدمتها منظمات غير حكومية ونقابات عمالية بلجيكية إلى وزير الاقتصاد البلجيكي بيير إيف درمان بحسب وسائل اعلام بلجيكية.

ونقلت وكالة الانباء البلجيكية بيانا مشتركا قالت فيه المنظمات والجماعات المعترضة على دخول الصادرات الاسرائيلية التي تنتج في الاراضي المحتلة ان العريضة تندرج في نطاق حملة “صنع بطريقة غير شرعية” وهي جزء من مبادرة المواطنين الأوروبيين التي تهدف إلى جمع مليون بهذا الشأن.

واوضح البيان ان الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا “لكنه لم يقدم على مثل هذه الخطوة بالنسبة للمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الصهيوني”.

واكد البيان ضم الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي وهو ما يفرض على دول مثل بلجيكا والاتحاد الأوروبي التزامات بعدم الاعتراف بشرعية الوضع وعدم تقديم المساعدة سواء من خلال استيراد او تسويق المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية.

واعرب الموقعون على العريضة في أن تقنع بلجيكا دولا أوروبية أخرى لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية تعهد وزير الاقتصاد البلجيكي بأن تواصل الحكومة البلجيكية العمل من أجل الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة.

يأتي هذا الموقف في خضم توتر شهدته الاراضي الفلسطينية الاسبوع الماضي بعد هجمات للمستوطنين اليهود على ميخمات فلسطينية في الضفة الغربية تخللها عمليات احراق لمنازل وسيارات للفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية شنت سلسلة اقتحامات لمدن فلسطينية بالضفة الغربية اكثرها دموية في نابلس ادت الى قتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا من بينهم ستة أعضاء في جماعة مقاومة مسلحة.