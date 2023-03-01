“الصحة”: 2886 كيس دم حصيلة حملة التبرع “الكويت بدمي 6”

أعلنت وزارة الصحة أن حملة التبرع بالدم (الكويت بدمي 6) التي تختتمت أمس بلغت حصيلتها 2886 كيس دم.

وقالت مدير إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الحملة التي انطلقت في 14 فبراير الماضي بمناسبة الأعياد الوطنية وشارك فيها بنك الدم المركزي ومراكز التبرع والأفرع التابعة له وشهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين في بادرة للتعبير عن الولاء وحب العطاء للوطن.

وأشادت الرضوان بدور المؤسسات الحكومية والجهات ذات المسؤولية المجتمعية التي شاركت في هذه الحملة مؤكدة أن الحملة ساهمت بتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.

وذكرت أنه تم صرف 3620 كيس دم و 922 صفيحة دموية و1900 كيس بلازما لتغطية حاجة المستشفيات خلال فترة الحملة وإجازة الأعياد الوطنية ما يؤكد الحاجة المستمرة للتبرع بالدم.

وأعربت عن شكرها للمتبرعين وجميع الجهات المشاركة في الحملة على تبرعهم والذي يأتي انطلاقا من دورهم الوطني والإنساني.