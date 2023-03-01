بلدية الكويت تطلق حملة النظافة “ديرتنا تستاهل” لمدة ثلاثة أشهر

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري إطلاق حملة النظافة (ديرتنا تستاهل) لمدة ثلاثة أشهر وذلك لرفع مستوى النظافة في جميع محافظات البلاد.

وقال المطيري في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الحملة تهدف إلى الحد من السلوكيات الخاطئة في النظافة بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية إلى جانب مراقبة المناطق الزراعية والشاليهات والجواخير.

وأضاف أن الحملة تتضمن تكثيف الجولات الميدانية لفرق إدارات النظافة والتفتيش عبر مضاعفة جهود مفتشي النظافة في أعمال النظافة والتعامل السريع مع أي من السلوكيات والمظاهر السلبية بشأن المخلفات لإزالتها بشكل فوري قبل إثارتها إعلاميا.

ودعا المطيري الجميع إلى المشاركة بالحملة للحد من السلوكيات الخاطئة والحرص على نشر الالتزام بإخراج القمامة في مواعيدها ووضعها في الحاويات المخصصة لها ومن خلال استخدام أكياس محكمة الإغلاق تسهيلا على عمال النظافة لرفعها بشكل انسيابي.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مراكز النظافة التابعة إلى إدارة النظافة واشغالات الطرق وأعمالهم الميدانية في متابعة أعمال التنظيف بشكل يومي وتفعيل الدور الرقابي للمفتشين في المراكز بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.

وأشار إلى تركيب 167 إعلان (موبي) للحملة في مختلف طرق المحافظات ‏متضمنا الرسالة الإعلامية الهادفة لرفع مستوى النظافة العامة.

مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري