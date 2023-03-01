تحدي “الغمندة” تعاون مشترك بين مشروع خريطة الكويت السياحي ولعبة حل الالغاز برعاية بلاتينية من زين

تحدي الغمندة هو تعاون مشترك بين مشروع خريطة الكويت السياحي ولعبة حل الالغاز، ويأتي برعاية بلاتينية من زين

الهدف هو تنشيط المرافق والمحتوى السياحي المنسي في مدينة الكويت. وترسيخ معلومات ثقافية وتراثية قد تكون منسية عند البعض وقد تكون لن تنتقل للجيل الجديد. وذلك بسبب حداثة وسائل الترفيه الحالية.

ويكون ذلك من خلال عدة الغاز وتحديات متصلة ببعضها البعض تربط هذه الاماكن بقصة مشتركة وعلى المشاركين حلها بالتسلسل وحل الغمندة. فترسخ معلومات تلك الالغاز بأذهان المشاركين بعد البحث والتحري عن المعلومة الصحيحة.

وتدور احداث التحدي بالصبغة الكويتية بحيث يجول المتسابقين بأكثر من حقبة مرت على مدينة الكويت فيرجع فيهم الزمن لوقت الغوص والبحارة ثم الى سنين الطفرة حتى وقتنا الحالي. فيكتسب المشاركين تجربة فريدة عن ماضي الكويت وحاضرها.

ويقوم التحدي بين 20 فريق مكون من 4 اشخاص لكل منهم لاكتشاف الغمندة. تتفاوت قدراتهم البدنية والذهنية لحل تلك الالغاز حيث لا ينبغي للفريق ان يكون لائق بدنياً للفوز، بل يجب ان يكون متوازن بين الذكاء واللياقة.

والجانب التحفيزي لخوض هذا التحدي هو عدة جوائز مقدمة لكل المشاركين. اما المراكز الثلاث الاولى فيحظى كل منهم على التالي.

الفريق الاول جائزة كاش بقيمة 1000 دينار اما الثاني والثالث جوائز قيمة من رعاة تُقدر قيمتها بـ1500دينار

وترعى زين هذا التحدي المميز في إطار حرصها على دعم ومساندة الأعمال الإبداعية المختلفة في المجتمع، خاصةً تلك التي تعزز من الهوية الوطنية الأصيلة وتسهم في تعريف تاريخ وثقافة الكويت للجيل الجديد من الشباب من خلال الطرق المبتكرة، فالشركة تهتم بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير، ولن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع.