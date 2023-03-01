صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة اليونان بضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا

1 مارس، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان والذي أودى بحياة العديد من الركاب وإصابة آخرين متمنيا سموه حفظه الله لذوي هذا الحادث المؤسف جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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1 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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