عشرات القتلى في اصطدام قطاري شحن وركاب في اليونان

عشرات القتلى في اصطدام قطاري شحن وركاب في اليونان

أعلنت فرق الاطفاء اليونانية اليوم الاربعاء مقتل واصابة العشرات في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان مساء امس.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحفيين انه “حتى الآن تم العثور على 32 شخصا ميتا فيما أصيب 85 بجروح ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة” مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأكد المتحدث أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي شمال شرق البلاد وأسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

من جهتها قالت قناة (إرت) التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددا من الركاب.

واضافت ان أعدادا كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع شاركت في عملية إنقاذ الضحايا وألغت شركة سكك الحديد اليونانية 16 رحلة قطار اليوم بسبب الحادث.