سمو رئيس مجلس الوزراء يتفقد مقر النقطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات الوطنية في شارع الخليج العربي

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح بتفقد مقر النقطة الأمنية لاحتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 62 والذكرى الـ32 ليوم التحرير في شارع الخليج العربي، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وعدد من القيادات الامنية.

واطلع سموه على الترتيبات الأمنية وجهود اجهزة وزارة الداخلية، في تأمين الاحتفال بالاعياد الوطنية كما اطلع على التواجد الامني و آلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة المرورية.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما مؤكداً أن تواجدهم على رأس عملهم محل اعتزاز وتقدير.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرجال وزارة الداخلية وكافة الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات بالاعياد الوطنية مثمنا جهودهم المتواصلة ومطالباً بمزيد من العمل والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطنين.