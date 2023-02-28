وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمين “مجلس التعاون” تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي ذات الإهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك جاء خلال لقاء الأمير فيصل مع البديوي في مقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض.

وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل هنأ البديوي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.