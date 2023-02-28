روسيا تحذر من احتمال خروج الوضع بالشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وحدوث مواجهة شاملة واسعة النطاق

روسيا تحذر من احتمال خروج الوضع بالشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وحدوث مواجهة شاملة واسعة النطاق

حذرت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء من احتمال خروج الوضع في منطقة الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وحدوث مجابهة شاملة واسعة النطاق هناك.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن القلق الجدي حيال تصاعد التوتر في الضفة الغربية حيث يلقى المدنيون مصرعهم نتيجة أعمال العنف والصدامات بين الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيانها إن الأحداث الماساوية في (نابلس) وضواحي الخليل وغيرها تؤكد أن تطبيع الوضع بشكل طويل الأمد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط في إطار استئناف العملية التفاوضية على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين تعيشان في سلام وأمن.

وشدد البيان الروسي على ضرورة التخلي عن الخطوات أحادية الجانب والإلتزام الصارم بتنفيذ الإتفقيات التي أخذتها الأطراف على عاتقها.

ولاحظ البيان أن رفض واشنطن التعاون الجماعي لمعالجة القضايا الإقليمية بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط كان السبب في تردي الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن إصرار واشنطن على احتكار عملية التسوية ومحاولة فرض إرادتها على السلطة الوطنية الفلسطينية ساهمت في تردي الأوضاع بالنسبة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط.

وناشد البيان الروسي الفلسطينيين الارتقاء فوق الخلافات التنظيمية واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الوحدة الوطنية على أساس قاعدة منظمة التحرير الفلسطينية التي تؤيد التفاوض مع الاحتلال.

وأعرب البيان عن استعداد روسيا لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة ووطيدة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالتنسيق مع الشركاء في المنطقة مشيدا بالدور الذي تلعبه مصر والأردن وجامعة الدول العربية في تحقيق التسوية في الشرق الأوسط.