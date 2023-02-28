ختامها مسك.. الكويت تودّع احتفالات فبراير

ما ان انطلق مهرجان الألعاب النارية عند أبراج الكويت مساء اليوم الثلاثاء حتى تحولت سماء المنطقة إلى لوحات خلابة متتالية بإبداع فائق الوصف متناسق تتراقص فيها الألوان والموسيقى والأغاني الوطنية وسط أجواء ناشرة للفرح والسرور متوجة ختام احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية تحت شعار (عز وفخر) بأبهى وأزهى الحلل.

وعلاوة على روعة المشاهد المنعكسة في السماء وعلى صفحة البحر كان لافتا مشاركة آلاف طائرات الدرون في الاحتفالية حيث شكلت بطريقة مبدعة في السماء رسوما وتصميمات فائقة الدقة لعلم الكويت بألوانه الغالية وشعارالدولة الأسمى والطائر الشامخ ونسج السدو ومطار الكويت الدولي وغيرها.

كما ترصعت أبراج الكويت بصور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى جانب إضاءات وأنوار باستخدام أحدث التقنيات التي أضفت على المشهد سحرا خاصا يروي على طريقته تاريخ الكويت بدلالات رمزية لحقب مختلفة ومفصلية مهمة مفعمة بمعاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة.

وشكلت هذه الاحتفالية التي أقيمت على شارع الخليج العربي بتعاون مثمر بين الديوان الأميري والجهات المعنية في البلاد محطة مهمة جدا في الأبراج التي تشكل أحد أبرز المرافق التي تحمل رمزية خاصة عن الكويت فاضت بالبهاء وسط احتشاد الآلاف من أهل الكويت من مواطنين ومقيمين لمتابعة مهرجان الألعاب النارية التي زينت سماء تلك المنطقة فاحتجبت النجوم من لألائها.

ومما زاد الاحتفالية رونقا التنظيم الرائع الذي شمل كل مواقع الفعاليات التي امتدت في المنطقة الواقعة بين ساحة الأبراج وحتى الجزيرة الخضراء والتسهيلات التي من شأنها خروج هذه الاحتفالية بأروع صورة تعكس حضارة أهل الكويت في مناسباتهم الوطنية.