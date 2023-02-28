منتخب الكويت للناشئين بكرة اليد يحل رابعا في البطولة العربية في الأردن

منتخب الكويت للناشئين بكرة اليد يحل رابعا في البطولة العربية في الأردن

حل منتخب الكويت للناشئين بكرة اليد في المرتبة الرابعة في منافسات البطولة العربية ال11 للناشئين التي اختتمت اليوم الثلاثاء في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان.

وخسر المنتخب الكويتي أمام نظيره المغربي برميات الترجيح بنتيجة 28 مقابل 29 بعد أن تعادل المنتخبان بنتيجة 25 لكل منهما في المباراة حل بموجبها المنتخب المغربي في المرتبة الثالثة في البطولة.

وفاز اللاعب الكويتي عبدالعزيز خالد بجائزة أفضل صانع ألعاب في هذه البطولة التي حل فيها منتخب السعودية في المركز الأول وتونس الثاني والمغرب الثالث والكويت الرابع والأردن الخامس والعراق السادس.

وأدارت الحكمتان الكويتيتان معالي العنزي ودلال النسيم نهائي البطولة بين المنتخبين السعودي والتونسي.