وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

افاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتوقع أن يزور مديرها رافايل غروسي طهران نهاية الاسبوع، أن ايران واصلت في الاشهر الاخيرة زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه فرانس برس أن المخزون ارتفع مع 12 شباط/فبراير الى 3.760,8 كلغ مقابل 3.673,7 كلغ في تشرين الاول/اكتوبر، بحيث تجاوز 18 مرة السقف المسموح به وفق اتفاق 2015 الدولي.

ويأتي هذا التقرير قبل بضعة ايام من اجتماع لمجلس حكام الوكالة التابعة للامم المتحدة.