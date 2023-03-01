المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

إيران تطرد دبلوماسيين المان ردا على “تدخل” برلين في شؤونها الداخلية

1 مارس، 2023
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أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان بعد اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم ردا على “تدخل” المانيا في الشؤون الايرانية الدخلية.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان ان بلاده استدعت السفير الألماني لديها وأبلغته بقرارها الذي اتخذته ردا على “التدخل” الألماني في شؤونها الداخلية والقضائية.

وأضاف كنعاني أن “أولوية إيران هي الحفاظ على التعامل في أجواء من الاحترام ولكن إذا ما أرادت بعض الأطراف تجاهل السيادة الإيرانية فإن اتخاذ خيارات بديلة سيكون من الأمور التي لا مفر منها”.

وكانت برلين أعلنت في فبراير الماضي طرد أثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين احتجاجا على إصدار طهران حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بتهمة المشاركة في هجوم على مسجد في إيران عام 2008.

المصدر
كونا
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1 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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