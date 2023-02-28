“الخدمة المدنية” يرشح 2574 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

اعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 2574 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان الحاصلين على المؤهلات التربوية والتخصصية للعمل بجهات حكومية محددة.

ودعا رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة الديوان.

وقال الربيعان ان الديوان مستمر في تلقى الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين.

واكد استمرار التعاون والتنسيق بين الديوان وجميع الجهات الحكومية ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.