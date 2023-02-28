الهلال الأحمر التركي يشيد بجهود دولة الكويت الإغاثية لمساعدة بلاده إثر الزلزال

أشاد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر التركي يوسف صايغلي بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي حول العالم لا سيما التي قدمتها لبلاده إثر الزلزال الذي ضرب تركيا أخيرا.

واعرب صايغلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توزيع المساعدات الإغاثية على 2400 أسرة في مدينة (انطاكيا) ثاني أكبر المدن التي ضربها الزلزال أخيرا عن تقديره لمساندة دولة الكويت وشعبها والهلال الاحمر الكويتي لبلاده.

واضاف انه منذ وقوع الزلزال وتبعاته تم توزيع المواد الغذائية والخيام ومولدات الكهرباء والطحين والوجبات اليومية على المتضررين في العديد من المناطق التركية المتضررة.

واكد أن هناك تعاونا كبيرا مع الهلال الاحمر الكويتي في توزيع المساعدات الاغاثية والاطلاع على احتياجات المتضررين مشيدا بدور الكويت الريادي على مستوى الأفراد والهيئات من أجل خدمة العمل الانساني لا سيما في تركيا حاليا.

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح مماثل ل(كونا) “إننا نواصل نحن وشركاؤنا توسيع نطاق عملياتنا في أجزاء أخرى من المناطق المتضررة اثر الزلزال في تركيا مشيرا إلى ان تقديم المساعدة في المناطق المتضررة ستبقى أولوية قصوى حيث يوجد آلاف الأشخاص في حاجة إلى المأوى والغذاء والدواء”.

واضاف الحساوي ان الفريق الميداني تفقد اليوم مدينة انطاكيا ووزع 2400 سلة غذائيه موضحا ان المساعدات ستتواصل لتشمل مناطق أخرى تضررت لتقديم المساعدات الإغاثية.

وأشاد بالتعاون الفعال مع الهلال الاحمر التركي لخدمة المتضررين شاكرا الأفراد والجهات التي ساهمت في توفير وإيصال المساعدات.

وثمن الحساوي جهود المتطوعين من أبناء الجمعية الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال المساعدات للمتضررين.

وضرب في السادس من فبراير الجاري زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.