سفارات دولة الكويت لدى مصر وإيران وهنغاريا وكمبوديا وجنوب افريقيا تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى مصر وإيران وكمبوديا وجنوب افريقيا بالذكرى ال62 للعيد الوطني والذكرى ال 32 ليوم التحرير.

وفي القاهرة قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم في كلمته بالحفل الذي أقامه بهذه المناسبة أطيب التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

وقال السفير الغانم “أقف اليوم أمامكم فخورا بأعياد وطني الكويت ممتنا بالود بأننا نقيم حفلنا على أرض مصر الحبيبة وفي ضمائرنا وعقولنا مشاعر للأخوة والاعتزاز والاحترام الذي يمتد من دولة الكويت وأبراجها وخليجها العربي الى مصر الكنانة بأهرامها ونيلها الأبي”.

كما أعرب عن سعادته “بتواصل أشقائنا وأصدقائنا باحتفالاتنا بالعيد الوطني وذكرى التحرير بما يرسخ مشاعر الأخوة بين شعبينا الشقيقين ويؤكد عمق العلاقة ببن الكويت ومصر” داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على البلدين قيادة وحكومة وشعبا.

من جانبه أعرب وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الحفل عن خالص التهاني للكويت حكومة وشعبا في هذه المناسبة “الجليلة”.

بدوره أعرب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاحتفال عن التهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى ال 62 للاستقلال والذكرى ال32 ليوم التحرير.

وأكد السفير خطابي أن هذه المناسبة تكتسب رمزية قوية في التاريخ المعاصر لدولة الكويت مشيرا الى أن الكويت تحظى بمكانة خاصة في العالم العربي لما تضطلع به من دور رائد في خدمة العمل العربي المشترك.

وشملت احتفالات سفارة دولة الكويت لدى مصر بالأعياد الوطنية تسيير عدد من المراكب النيلية التي تتزين أشرعتها بالعلم الكويتي بالمنطقة المحيطة بمبنى السفارة الى جانب اضاءة (برج القاهرة) أحد أبرز المعالم السياحية بالعلم الكويتي فيما كتب على جدرانه كلمة (كويت) باللغة الانجليزية.

وفي طهران أقام السفير الكويتي لدى إيران بدر المنيخ احتفالا بمناسبة العيد الوطني ال62 ويوم التحرير ال32 بحضور مسؤولين إيرانيين وسفراء عرب وأجانب.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى طهران في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان السفير المنيخ رفع في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

كما أعرب عن سعادته بحجم الحضور “الذي يعكس العلاقات الودية بين الكويت والدول المشاركة في هذا الحفل”.

واستذكر المنيخ ذكرى الآباء المؤسسين والأجداد والأبطال والشهداء الذين قدموا أرواحهم في الدفاع عن الكويت أمام الاحتلال العراقي عام 1990.

وأكد المنيخ عزم الكويت وطهران على تقوية علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم أخيرا استئناف عقد اجتماعات اللجان المشتركة التي أسفرت عن مفاوضات “بناءة”.

من جانبه قدم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري خلال الحفل التهاني الى دولة الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأكد باقري أهمية العلاقات الإيرانية الكويتية المبنية على حسن الجوار والاحترام المتبادل مصرحا بأن “استراتيجية إيران قائمة على تعزيز التعاون البناء مع جميع دول المنطقة خاصة دولة الكويت”.

وفي هنغاريا أقام سفير دولة الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي حفلا بمناسبة العيد الوطني ال62 وذكرى التحرير ال32 لدولة الكويت حضره عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الاعمال.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى هنغاريا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه ان السفير العسعوسي رفع في كلمته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

كما أكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرا الى ان الاحتفال يعد فرصة لتعريف المجتمع الهنغاري بأبرز معالم النهضة والتطوير التي شهدتها دولة الكويت أخيرا.

وحضر الحفل وزير الدولة للشؤون الدولية في وزارة المالية ممثلا للحكومة الهنغارية تيبور توت الذي أعرب في كلمته عن تهانيه لدولة الكويت وقيادتها وشعبها بهذه المناسبة وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وفي كمبوديا ذكرت سفارة دولة الكويت في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أنها أقامت حفلا بمناسبة الأعياد الوطنية حضره الوزير الأول للمهمة الخاصة والشؤون الإسلامية بمملكة كمبوديا عثمان حسن كضيف شرف وممثلا عن الحكومة الكمبودية وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات بمن فيهم النواب البرلمانيون والمسؤولون الحكوميون ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال ورؤساء الجمعيات والمنظمات الخيرية.

وفي جنوب افريقيا ذكرت سفارة دولة الكويت لدى بريتوريا في بيان تلقت (كونا) نسخة ان القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت صالح الذويخ تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولحكومة الكويت وشعبها.

وتطرق القائم بالأعمال الى أهمية العلاقات الثنائية المميزة بين حكومة دولة الكويت وجمهورية جنوب افريقيا التي توثقها أواصر الصداقة والتعاون على الأصعدة كافة وذلك بفضل تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين لتحسين مستوى العلاقات الثنائية.

حضر الاحتفال مسؤولون حكوميون ونخبة من الشخصيات السياسية والبرلمانية والاقتصادية ورؤساء البعثات العربية والأجنبية في بريتوريا.