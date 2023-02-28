الفهد يؤكد حرص دولة الكويت على التعاون العربي في المجال الجمركي

أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على التعاون العربي في المجال الجمركي من أجل متابعة تنفيذ إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

وقال الفهد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام مشاركته في الاجتماع ال43 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية ان هناك رؤية كويتية في هذا الشأن تظهر من خلال مشاركة دولة الكويت في كل اللجان المعنية ودراسة المواضيع المطروحة.

وأكد “أننا في الكويت نتابع ونطبق ونستكمل إجراءات استعجال الاتحاد الجمركي” مشيرا إلى التركيز في هذه الاجتماعات على التعاون الجمركي بين الدول الخليجية والدول العربية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الجمركية فيما بينها.

وذكر الفهد ان مناقشات الاجتماع تركز على اجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا سيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية والنظام المنسق والتعرفة الجمركية وموضوع الانضمام الى اتفاقية النقل بالعبور (ترانزيت) المعدلة.

وعن مدى استفادة الكويت من اتفاقية التعاون الجمركي وغيرها من آليات التعاون العربي أوضح إن دولة الكويت تساند أي تعاون مع الدول العربية في المجال الجمركي.

واضاف ان الإدارة العامة للجمارك تضع الآليات التنفيذية الخاصة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي من خلال إصدار التعليمات الجمركية.

واكد المسؤول الكويتي أهمية تعاون الجهات المعنية بالدولة كافة مع إدارة الجمارك في هذا الشأن باعتبارها جهة تنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في الدول العربية.

وبين ان مباحثات الاجتماع اليوم تمحورت حول متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتم حث الدول العربية على التوقيع والانضمام إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي دخلت حيز التنفيذ في اغسطس الماضي بعد انضمام سبع دول واستكمال إجراءات التوقيع والتصديق عليها.

ولفت الفهد إلى “ان الكويت بصدد التوقيع والانضمام إلى هذه الاتفاقية”.

كما دعا الاجتماع الدول إلى التوقيع واستكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية العربية للنقل بالعبور المعدلة (ترانزيت) إضافة إلى مناقشة خيارات التحصيل المشتركة للرسوم الجمركية وآلية توحيد التعرفة الجمركية في الاتحاد الجمركي.

وتركزت مناقشات الاجتماع على عدد من الموضوعات منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التي تتضمن موضوعات مهمة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا ودليل الأحكام السابقة اضافة إلى بحث اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد.

وضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجمارك منى الرشيدي.