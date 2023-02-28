“النجاة الخيرية” تطلق حملتها “تخيل 2023” لتوفير المياه العذبة في دول تعاني من تلوث المياه

أطلقت جمعية النجاة الخيرية الكويتية اليوم الثلاثاء حملتها (تخيل 2023) لتوفير المياه العذبة في عدد من الدول التي تعاني من تلوث المياه وهي اليمن وموريتانيا وتشاد والنيجر والكاميرون وألبانيا وكمبوديا وبنجلاديش والهند وسريلانكا.

وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله الشهاب للوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تعد من أبرز أعمال الجمعية خارج البلاد وتهدف إلى توفير المياه العذبة وحماية قاطني الدول المستهدفة من أمراض تلوث المياه.

وأضاف الشهاب أن الجمعية وفرت آبارا ارتوازية ضخمة تغذي عدة مناطق وكذلك محطات لمياه مركزية وتوصيلها للمنازل إلى جانب إقامة مشاريع تنموية ترتكز على المياه وتوفيرها مؤكدا أن عمل الحملة يتم بالتنسيق مع وزراتي الشؤون والخارجية وجمعيات رسمية معترف بها في دولة الكويت.

وأوضح أن الجمعية أنجزت في حملتها السابقة حفر 700 بئر استفاد منها أكثر من مليون و600 ألف شخص في دول يصعب فيها توفير المياه الصالحة للشرب معربا عن أمله في استمرار مثل هذه الحملات عبر جهود وتبرعات المحسنين وتعاون الجهات ذات الصلة.

جانب من مستفيدي حملة (تخيل 2023) توفير المياه الصالحة للشرب

بعض ممن أتيح له الوصول لنقاط المياه العذبة