آمر سلاح الإشارة بالجيش الكويتي يزور القيادة السيبرانية لدى الجيش الأمريكي بولاية جورجيا

قام آمر سلاح الإشارة في الجيش الكويتي اللواء الركن مهندس محمد العنزي والوفد المرافق له بزيارة إلى القيادة السيبرانية ومركز التمييز السيبراني لدى الجيش الأمريكي في قاعدة فورت قوردن بولاية جورجيا ومكتب البرنامج التنفيذي لأنظمة المعلومات بقاعدة فورت بيلفور في ولاية فيرجينيا.

من الزيارة

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اللواء العنزي التقى خلال الزيارة بكبار مسؤولي المعلومات في الجيش الأمريكي والقيادة السيبرانية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حيث تمت مناقشة أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل المناسبة لتطويرها مع الجانب الأمريكي.