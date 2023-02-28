آليات وجرافات الاحتلال تتوغل داخل الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة

توغلت آليات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء عدة أمتار داخل الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة وقامت بعمليات تجريف في أراضي الفلسطينيين الزراعية.

وقال شهود عيان من السكان المحليين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “تسع آليات عسكرية تابعة للاحتلال من بينها جرافات توغلت في منطقة (أبوصفية) شرق بلدة (جباليا) الواقعة شمال شرق قطاع غزة وقامت بعمليات التجريف”.

ويقوم جيش الاحتلال بعمليات التجريف والتمشيط على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بشكل مستمر على مدار العام مدعوما بطائرات الاستطلاع وعشرات الجنود خلف الجدار الاسمنتي الحدودي والسواتر الترابية والذين يطلقون النار وقنابل الغاز على المزارعين.

وتؤدي هذه الانتهاكات والاعتداءات على المزارعين وأراضيهم إلى حرمانهم من جني محاصيلهم الزراعية وخسائر فادحة في معداتهم الزراعية الى جانب تعرضهم لخطر الإصابة او الاعتقال.