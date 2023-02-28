بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 43ر7244 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر126 مليون سهم عبر 10674 صفقة نقدية بقيمة 4ر60 مليون دينار (نحو 183 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر16 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5548 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 3ر34 مليون سهم عبر 2712 صفقة نقدية بقيمة 10ر5 مليون دينار (نحو 4ر15 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر35 نقطة ليبلغ مستوى 77ر8069 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 5ر92 مليون سهم عبر 7962 صفقة بقيمة 3ر55 مليون دينار (نحو 5ر167 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 8ر31 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5703 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 56ر0 في المئة من خلال تداول 4ر30 مليون سهم عبر 2257 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 5ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (الاولى) و(أجيال) و(وطنية) و(م الأعمال) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بترولية) و(المعامل) و(مدار) و(منتزهات) الأكثر انخفاضا.