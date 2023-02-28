ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بمناسبة فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية والتي تتضمن إطلاق الألعاب النارية في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 عند ابراج الكويت، تم تحديد مواعيد انطلاق الباصات من المواقف المحددة للجمهور إلى موقع الاحتفال وستكون وفق المواعيد التالية:

الانطلاق الى موقع الاحتفال:

من الساعة 2:30 ظهراً حتى الساعة 6:30 مساءً

العودة الى مواقف الجمهور:

ستقوم الباصات المخصصة بنقل الجمهور من موقع الاحتفال إلى المواقف المحددة فور الانتهاء من فعاليات الألعاب النارية.

وتنوه الإدارة أنه سيتم إغلاق شارع الخليج العربي جزئياً من تقاطع طريق خالد المرزوق (الدائري الثاني) مع شارع الخليج العربي حتى تقاطع السفارة البريطانية من الساعة 5.30 مساء وحتى انتهاء الفعالية.

وتهيب الإدارة بالجميع الى ضرورة التقيد بالأوقات المحددة والتواجد مبكراً وذلك لضمان وصول جميع الجمهور الى موقع الاحتفال بكل سهولة ويسر.