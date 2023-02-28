صورة أرشيفية

28 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بمناسبة فعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية والتي تتضمن إطلاق الألعاب النارية في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28 عند ابراج الكويت، تم تحديد مواعيد انطلاق الباصات من المواقف المحددة للجمهور إلى موقع الاحتفال وستكون وفق المواعيد التالية:

الانطلاق الى موقع الاحتفال:

  • من الساعة 2:30 ظهراً حتى الساعة 6:30 مساءً

العودة الى مواقف الجمهور:

  • ستقوم الباصات المخصصة بنقل الجمهور من موقع الاحتفال إلى المواقف المحددة فور الانتهاء من فعاليات الألعاب النارية.

وتنوه الإدارة أنه سيتم إغلاق شارع الخليج العربي جزئياً من تقاطع طريق خالد المرزوق (الدائري الثاني) مع شارع الخليج العربي حتى تقاطع السفارة البريطانية من الساعة 5.30 مساء وحتى انتهاء الفعالية.

وتهيب الإدارة بالجميع الى ضرورة التقيد بالأوقات المحددة والتواجد مبكراً وذلك لضمان وصول جميع الجمهور الى موقع الاحتفال بكل سهولة ويسر.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
28 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يجتمع في جنيف مع الامين العام للأمم المتحدة

27 فبراير، 2023

الخالد يشرف على ضبط أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية و6 متهمين

27 فبراير، 2023

الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات عينية على ألف أسرة متضررة من الزلزال في منطقة نور داغ التركية

27 فبراير، 2023

“الداخلية”: منع تواجد جميع القطع البحرية في المنطقة الممتدة من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء

27 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى